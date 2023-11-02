الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة بالبحيرة.. تركيب منظم ضربات قلب دائم بالمعهد الطبي القومي بدمنهور

محافظة البحيرة فى
محافظة البحيرة فى زيارة المعهد الطبي القومي

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة  للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح وائل الضوي، مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور، أنه تم إدخال خدمة جديدة وغير مسبوقة بتركيب منظم ضربات قلب دائم لأول مرة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد الطيار،  رئيس قسم الباطنة والقلب، والدكتور أحمد آدم، استشاري كهرباء القلب.

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة من أجل تقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيرة.

تقديم خدمات طبية  300 مواطن خلال قافلتين سكانيتين 

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيره بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية أبو جميل التابعة لقرية كوم زمران، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات (80 من الأطفال - 75 باطنة - 10 أمراض النساء - 35 تحاليل)، كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي حقك تنظمي و100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية برش 1250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

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 وخلال القافلة، تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الشوكة التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، تم خلالها الكشف على 72 حالة من أمراض الكلى والأمراض السرطانية والضغط والسكر بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 358 أغنام وأبقار وجاموس.

معهد دمنهور التعليمى محافظة البحيرة منظم دربات القلب خدمات طبية نهال بلبع

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