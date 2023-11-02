الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز إيتاي البارود يتفقد معرض "مبادرة معا لمكافحة الغلاء"

معرض مبادرة معا
معرض "مبادرة معا لمكافحة الغلاء

تفقد المحاسب شعبان بصيص رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة يرافقة مصطفى سويدان  نائب رئيس المركز معرض "مبادرة معا لمكافحة الغلاء" بميدان الجامعة بجوار حديقة الخالدين بمدينة إيتاى البارود، والذى يضم كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية وذلك من اجل متابعة المنتجات، والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين وكذا الإلتزام بالقرارات التموينية وفقًا للإشتراطات المقررة من حيث جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، وكذلك الاهتمام بمتابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين  مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأكد المحاسب شعبان بصيص رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود أن المعرض يهدف إلى توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأوضح شعبان بصيص رئيس المركز دوالمدينة، أن المعروضات فى معروض السلع الغذائية أسعارها تنافسية وتوفر جميع الإحتياجات للمواطنين، مشيرا إلى أن المعرض مستمر لتوافر السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين ولخدمة أكبر عدد من المواطنين، ومؤكدا على إستمرار تدفق السلع الغذائية، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين

كما إستمع شعبان بصيص رئيس مجلس ومدينة إيتاى البارود للمواطنين من أهالى المركز بهدف الإطمئنان على الأسعار، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ فى حالة رصد أى حالات للمغالاه فى الأسعار، أو تخزين سلع غذائية بهدف الإحتكار،  وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

 

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