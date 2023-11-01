الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"البحيرة" تدرب الآئمة والدعاة على محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدورة التدريبية التثقفية لأئمة ودعاة البحيرة والتى نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد أبو حطب، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتى تم التأكيد خلالها على أهمية دور الأئمة فى المشاركة التوعية والتثقيف من أجل محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة لدى بعض الشباب مع الاستمرار فى تقديم الندوات من أجل المساهمة في الارتقاء بالمستوى الفكرى لدى الشباب.

التنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الأوقاف

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف ودورها التوعوي والتنويري لمواجهة الأفكار المتطرفة، وكذا التصدي للفساد ومكافحته، كما أكدت على التعاون والتنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الأوقاف والعمل بإستمرار من خلال مسيرة الإصلاح والتنمية التى لن ولم تسمح لوجود فاسد أو مفسد وأن الدولة فى مرحلة البناء والتنمية وبناء العقول والتأهيل المستمر للدعاة والأئمة بالبحيرة.

 وقال الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إن الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات المقرر عقدها للتدريب والتأهيل المستمر للدعاة والأئمة بالبحيرة، لدورهم الكبير في محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف وبث روح الأمل والتفائل بين الناس فى ظل الظروف العالمية والتوعية بعدم البناء المخالف على الأراضي الزراعية ومحاربة الفساد والمخالفين للقوانين، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات منظمة لتنفيذ المبادرات التى سيتم تقديمها لتوعية الشباب داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حضر الدورة الشيخ محمد رجب خليفة، وكيل المديرية، والدكتور عبدالباري إسماعيل بصل، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر الشريف، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، وعدد من الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف بالبحيرة.

- مديرية أوقاف البحيرة نهال بلبع مواجهة التطرف محافظة البحيرة ندوة لائمة البحيرة

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