الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يناشد المواطنين بضرورة تلقي جرعات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يتلقى المصل

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، على توافر تطعيم الأنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين،  بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز المحافظة، حيث قامت إدارة الأمراض المعدية بالمديرية بتوفيره بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة. 

ويوجد فى دمنهور بمركز طبي ناصر، وبكفر الدوار بمركز تطعيم الحجاج بالعكريشة، ويوجد بالمركز الطبي بأبوحمص، والمركز الطبي برشيد، والمركز الطبي بإيتاي البارود، ومكتب صحة الدلنجات، ومكتب صحة بدر، والوحدة الصحية بالبلاكوس بكوم حماده. 

التطعيم متوفر  بالمركز الطبي بإدكو

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن الجرعات متوفرة بالمركز الطبي بإدكو ومكتب صحة المحمودية، ومكتب صحة أبوالمطامير ومكتب صحة الرحمانية، والمركز الطبي بشبراخيت .

ودعا الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، المواطنين لحماية أنفسهم وأهليهم من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية من خلال التطعيم، مؤكدًا أن التطعيم يتم من خلال فرق صحية مدربة على ذلك، وأن سعر تقديم خدمة لقاح الأنفلونزا الموسمية خمسون جنيها فقط (50) جنيه، فى تلك الأماكن التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، وفى حين أن ثمنها يتجاوز مبلغ (267) جنيه فى غير مثيلاتها من المراكز الطبية الخاصة والصيدليات الخاصة.

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يتلقى المصل 

وقام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره،  بأخد اللقاح صباح اليوم فى مكتبه، إيمانا منه بأهمية التطعيم وبأهمية نشر هذه الرسالة التى تهدف للصالح العام، وتدعو للحفاظ على صحة المواطن، متمنيًا دوام الصحة والعافية لجميع المواطنين.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، تنفيذ قافلة سكانية شاملة لجميع التخصصات المختلفة  وذلك فى قرية جزاير عيسى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات  وتم تقديم خدمات طبية لعدد 567 مواطن بالقرية. 

هاني جميعة أخذ مصل الانفلونزا محافظة البحيرة إدكو مركز كوم حمادة

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