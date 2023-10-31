الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال حملة مكبرة بقرى البحيرة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

في هذا السياق، قاد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة مكبرة إزالة التعديات بحضور محمد الكيلاني وأحمد جبيل نواب رئيس المركز، وقسم الإزالات ومدير الرقابة والمتابعة ومسئول الزراعة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية المسين وقرية الوفائية علي مساحة 5016 مترا عبارة عن أسقف وأعمدة خرسانية ومبان عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية.

 كما تم التحفظ علي المعدات من جرارات ولوادر وخلاطات وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
 

الدلنجات الوفائية المسين ازالة العديات على الاراضى نهال بلبع

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