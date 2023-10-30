الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مساء اليوم حملة إزالة موسعة من أجل المساهمة في السيطرة على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق دائرة مركز دمنهور.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة  فورا للحفاظ على حق الدولة والشعب وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 600 م٢ بعزب شبرا التابعة لقرية الأبعادية بدائرة مركز دمنهور.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما شددت بلبع على ضرورة المتابعة الميدانية والمرور المستمر لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية وبذل أقصى الجهد للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية، مع القيام بتفعيل غرفة عمليات داخل جميع مجالس المدن والمراكز للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة،  لرصد اى مخالفة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مراكز محافظة البحيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

إزالة المباني الأراضي الزراعية محافظة البحيرة مركز دمنهور نهال بلبع

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