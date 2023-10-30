الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 27 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة

بنجر السكر
بنجر السكر

 أكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم زراعة 27160 فدان حتى الآن من محصول بنجر السكر علمًا بأن المحصول يتم زراعته على ثلاثة عروات متتالية، ولم يتم الانتهاء من موسم الزراعة حتى الآن، والحالة العامة للنباتات بحالة جيدة ولا يوجد أى ظواهر غريبة على النباتات أو إصابات فطرية أو حشرية مؤثرة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أن المديرية بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكريه تبدأ موسم البنجر قبل مواعيد الزراعة بالتواجد بين المزارعين لحثهم على زراعة المحصول، كما هو الحال فى جميع المحاصيل الاقتصادية، ويتميز محصول البنجر بأنه محصول تعاقدى أى أن المزارع يحدد الشركة التى يتعاقد معها، ويكون على علم بسعر الطن المورد قبل الزراعة، كما يتم التنسيق الدائم مع شركات إنتاج السكر التى يتعاقد معها المزارعون داخل المحافظة، وذلك للحل الفورى لأى مشكله متعلقة بالمحصول.

أهمية محصول بنجر السكر
 

وأكد" وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة" أهمية محصول بنجر السكر باعتباره محصولا اقتصاديا واستراتيجيا مهما جدا لإنتاج السكر مضيفا أن نبات بنجر السكر يتبع العائلة الرمرامية، ويزرع بنجر السكر بغرض إنتاج الجذور بصفة رئيسية، وهى مخروطية الشكل بيضاء اللون ويحتوى الجذر فى بنجر السكر فى المتوسط على 75% ماء، 20% مواد صلبة ذائبة عبارة عن حوالى 16% سكروز، 4% مواد غير سكرية عبارة عن مواد نتروجينية وأملاح معدنية.

ووجه "المهندس موفق سارى وكيل الوزارة"، إدارة الشئون الزراعية برئاسة الدكتور ناجح عبد المنعم، مدير الإدارة، بضرورة تكثيف المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر، من خلال  لجان المرور على المحصول بالتنسيق بين قسم المحاصيل السكرية برئاسة المهندس محمد غازى ومسئولى المحاصيل السكرية بالمراكز ومندوبى الشركات، حيث قامت بالمرور على بعض المساحات وتلاحظ أن الكثافة النباتية جيدة، وقاموا بشرح العمليات الزراعية للمزارعين، وتم التنبيه عليهم بعدم الإسراف فى عمليات الرى والأسمدة وعدم التعطيش فى الفترات الحرجة لعمر النبات مع ضرورة عدم التأخير فى إضافة السماد، وكذلك التنبيه باستخدام المبيدات الموصى بها لمكافحة مرض التبقع السركبوري ودودة ورق القطن مع ضرورة المرور المستمر على الحقل وفحص النباتات باستمرار حتى لا تزيد الإصابة، كما تم التنبيه بتوخى الحذر من دودة الحشد الخريفية والتعامل معها فى حالة وجود أى نباتات مصابة، مع التنبيه بضرورة التزام المزارعين بأهم التوصيات الفنية للوصول إلى أعلى إنتاجية، وبالتالي تحقيق أعلى عائد.

 

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