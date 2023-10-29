إزالة 38 حالة تعدٍ فى 9 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدٍ بمساحة 5852 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة: 8 حالات تعدٍ بمساحة 1343 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وردم حفر وشدات خشبية بالدلنجات، و6 حالات تعدٍ بمساحة 950 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسملات خرسانية برشيد.

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كما تمت إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 719 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الحجري وردم حفر بشبراخيت، و5 حالات تعدٍ بمساحة 715م 2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قريتي ديروط وسيدي عقبة بالمحمودية، و5 حالات تعدٍ بمساحة 595م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بكفرالدوار، و3 حالات تعدٍ بمساحة 530 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية بنطاق قريتي أبوالشقاف وحرارة بحوش عيسى، و3 حالات تعدٍ بمساحة 490 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بمركز أدكو، وحالتي تعدٍ بمساحة 360 م2 عبارة عن ردم حفر وقواعد بنطاق قريتي المجد وسمخراط بالرحمانية، وحالة تعدٍ بمساحة 150م2 عبارة عن ردم حفر تمهيدًا لرمى قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بقرية البهى بنطاق قرية صفط الحرية بإيتاي البارود.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.