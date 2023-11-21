60 ألفا لفئة الـ5 نجوم.. تفاصيل الحجز في برامج الحج السياحي

بدأت شركات السياحة في تلقى أسماء الحجاج الراغبين في حجز برامج الحج السياحي لموسم الحج القادم، على أن يتم سداد مبلغ جدية الحجز 60 ألف جنيه للمواطن في برنامج الحج فئة الخمسة نجوم، و20 ألف جنيه للمواطن في البرنامج الاقتصادي أو البري، كما يقوم من يرغب في اجز برامج الحج السياحي سداد مائة جنيه نظير الخدمات الإلكترونية علي البوابة المصرية الموحدة للحج لا ترد.

وقد أعلنت غرفة شركات السياحة أنه تمت ميكنة إجراءات سداد مبالغ جدية الحجز من خلال الموقع الرسمي للغرفة، مشيرة إلى أن أن الشركة الراغبة في تسجيل المواطنين لخوض قرعة الحج السياحي تسدد مبلغ جدية الحجز من خلال إيداع الرسوم وفقا للبرنامج المحدد من جانبها بالحساب المخصص باسم قرعة الحج السياحي ببنك مصر، لافتة إلى أنه لن يسمح للشركة بالسداد بأية طريقة أخرى يخالف السداد النقدي (إيداع لحظة).

كما يجب على مندوب الشركة التوجه لبنك مصر بأمر التوريد حتى تتم عملية الإيداع دون أية أخطاء، كما يجب أن يتم سداد مبالغ جدية الحجز لكل شركة على حدة وبإيصال منفصل من البنك موضحا به رقم ترخيص واسم الشركة التي تم إيداع المبلغ لها خلال فترة تسجيل الأسماء وفقا لما ورد بأمر التوريد.

كما يجب أن يتم الإيداع من خلال الشركات السياحية وليس المواطنون المتقدمون لخوض قرعة الحج السياحي لافتة أن الغرفة لن تلتفت إلى أي مبالغ يتم سدادها في أي حساب آخر بطريق الخطأ، وتقع المسئولية كاملة علي الشركة صاحبة الإيداع، مع ضرورة الإيداع من خلال أمر التوريد.

وطالبت الغرفة بالتشديد علي مندوب الشركات بوجوب مراجعة إيصال الإيداع قبل مغادرة شباك البنك والتأكد من مطابقة بيانات الإيداع لرقم حساب قرعة الحج السياحي واسم الشركة.