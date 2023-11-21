أسعار الحج السياحى 2024 وموعد التقديم والقرعة وضوابطه

أعلنت وزارة السياحة تفاصيل الحج السياحي مع بداية موعد تقديم الحج السياحي أمس الإثنين، والذي يستمر حتى الأسبوع الأول من شهر يناير من العام المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الحج السياحي 2024 وموعد التقديم والقرعة.

كيفية التقديم في الحج السياحي 2024

أعلنت وزارة السياحة طريقة التقديم في الحج السياحي للمواطنين الراغبين في أداء المناسك من خلال الحج السياحي ، وبدأ التقديم في الحج السياحي أمس الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

على أن يتم إجراء قرعة الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، وتنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

ضوابط الحج السياحي 2024

حددت وزارة السياحة والآثار ضوابط الحج السياحي 2024 وحج الفرادى لموسم 1445هـ- 2024، وحدَّدت أسعار برامج الحج لكل مستوى، ولأول مرة تم السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم، وسيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء، كما تم طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وضمت ضوابط الحج السياحي 2024 إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج، وقامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

أسعار الحج السياحي 2024

لم تعلن وزارة السياحة والآثار حتى الآن عن أسعار الحج السياحي 2024، ولكن من المتوقع أن تكون أسعار الحج السياحي 2024 وفق ما هو متداول عبر منصات السوشيال ميديا كالتالي:

من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج الحج البري من 195 ألف جنيه.

من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج الحج الاقتصادي طيران من 210 آلاف جنيه، شاملة تكاليف الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والخدمات الأرضية، ورسوم التأشيرة، وخلافه.

من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج حج الخمس نجوم من 430 ألف جنيه، شاملة تكاليف الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والخدمات الأرضية، ورسوم التأشيرة، وخلافه، ويتم سداد كامل مبلغ الحج السياحي 2024 من مصر، قبل السفر بـ 30 يومًا.