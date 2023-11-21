الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الحج السياحى 2024 وموعد التقديم والقرعة وضوابطه

الحج
الحج

أعلنت وزارة السياحة تفاصيل الحج السياحي مع بداية موعد تقديم الحج السياحي أمس الإثنين، والذي يستمر حتى الأسبوع الأول من شهر يناير من العام المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الحج السياحي 2024 وموعد التقديم والقرعة.

كيفية التقديم في الحج السياحي 2024

أعلنت وزارة السياحة طريقة التقديم في الحج السياحي للمواطنين الراغبين في أداء المناسك من خلال الحج السياحي ، وبدأ التقديم في الحج السياحي أمس الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

على أن يتم إجراء قرعة الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، وتنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

اليوم.. الشركات السياحية تتلقى طلبات الراغبين في الحج

فتح باب الحج السياحى اليوم.. والحكومة تعلن الضوابط والقواعد المنظمة

ضوابط الحج السياحي 2024 

حددت وزارة السياحة والآثار ضوابط الحج السياحي 2024  وحج الفرادى لموسم 1445هـ- 2024، وحدَّدت أسعار برامج الحج لكل مستوى، ولأول مرة  تم السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم، وسيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء، كما  تم طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وضمت ضوابط الحج السياحي 2024  إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج، وقامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

 

أسعار الحج السياحي 2024

لم تعلن وزارة السياحة والآثار حتى الآن عن أسعار الحج السياحي 2024، ولكن من المتوقع أن تكون أسعار الحج السياحي 2024 وفق ما هو متداول عبر منصات السوشيال ميديا كالتالي: 

من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج الحج البري من 195 ألف جنيه.

من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج الحج الاقتصادي طيران من 210 آلاف جنيه، شاملة تكاليف الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والخدمات الأرضية، ورسوم التأشيرة، وخلافه.

من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج حج الخمس نجوم من 430 ألف جنيه، شاملة تكاليف الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والخدمات الأرضية، ورسوم التأشيرة، وخلافه، ويتم سداد كامل مبلغ الحج السياحي 2024 من مصر، قبل السفر بـ 30 يومًا.

اقرأ أيضاً

يبدأ من 191 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى هذا العام

الحج السياحي أسعار الحج السياحي 2024 كيفية التقديم في الحج السياحي وزارة السياحة تقديم الحج السياحي كيفية التقديم في الحج السياحي 2024 ضوابط الحج السياحي 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تدك عددا من القطاعات فى غزة (فيديو)

عاجل.. مكتب الإعلام الحكومى بغزة: 13300 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ45

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

عاجل.. الخارجية الأمريكية: على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة بعد الحرب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى منزلًا في مخيم النصيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه