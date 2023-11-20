لأول مرة.. السماح للسيدات الأكبر من 25 عامًا بأداء الحج دون محرم

قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الضوابط المنظمة للحج هذا العام تضمنت لأول مرة السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم، وذلك وفقا للتعليمات التي صدرت مؤخرا من المملكة العربية السعودية لراغبي الحج هذا العام.

وأشارت إلى أن الضوابط تتضمن بنودا عديدة للمتقدمين للحج هذا العام للحفاظ على حقوق الحجاج والشركات السياحية.

واشترطت الضوابط فيمن يتقدم لأداء فريضة الحج الآتي:-

ألا يقل عمره عن ٢٥ عاما ميلادية.

ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام.

أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر، ويعتمد في تحديد شرط السن واحتساب صلاحية الجواز تاريخ ٢٠٢٤/٣/١.

بالإضافة إلى السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من ٢٥ عاما دون التقيد بشرط المحرم.

تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة.





تتضمن الإجراءات واجبة الاتباع من جانب الشركات السياحية في تنفيذ برامج الحج السياحي، والتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية، كما أنها تعتبر ميثاقًا يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية على حد سواء، وتأتي في ضوء سعي الوزارة وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كل مستويات الحج السياحي وتوفير خدمات متميزة للحجاج بها.

كما أوضحت أنه تمت زيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي مستهدفين بذلك زيادة فرصة المواطنين متوسطي الدخل في الحصول على فرصة أكبر للحج، كما تم استحداث عدة برامج في الحج السياحي تستهدف تلبية رغبات الحجاج خاصة أن تلك البرامج ذات فئات سعرية مختلفة تتيح للمواطن الاختيار فيما بينها.