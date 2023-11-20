الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ من 191 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى هذا العام

الحج السياحي
الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة، اليوم، عن التفاصيل الكاملة لضوابط الحج السياحي وتفاصيل الأسعار هذا العام. 

وأعلنت غرفة الشركات السياحية عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحج لهذا العام.. وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أسعار الحج السياحي هذا العام.

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اليوم.. الشركات السياحية تتلقى طلبات الراغبين في الحج

أسعار برامج الحج السياحي

 

تضمنت أسعار الحج السیاحی الخمس نجوم لعدد ٤٠٠٠ تأشيرة مقسمة على برنامجين، البرنامج الأول بمواصفات صف أول مباشر على الحرم وحتى ٢٥٠ مترًا بتكلفة ٤٥٠ ألف جنيه، بينما صف ثان يبعد ٢٥٠ مترًا إلى ١٢٥٠ مترًا، تكلفة البرنامج بلغت ٣٩٠ ألف جنيه.

فيما جاءت مواصفات وأسعار برنامج الحج السياحي الاقتصادي طيران، والذى تم تخصيص له  ١٣٠٠٠ تأشيرة، مقسمة لبرامج موسم كامل مكة بفنادق وحتى ١٧٥٠ مترًا بتكلفة ٢٦٠ ألف جنيه، فيما جاء برنامج الحج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى ٢٥٠ مترًا بتكلفة إجمالية ٢٣٠ ألف جنيه، في حين الحج الاقتصادي تحسين ٤ أو ٥ نجوم من بعد مسافة ٢٥٠ مترًا وحتى ٧٥٠م بلغت تكلفته ٢٢٦ ألف جنيه.

وخصصت الضوابط برامج الحج السیاحی بری ٦٠٠٠ تأشيرة مقسمة لبرنامج موسم كامل مكة بفنادق وحتى ١٧٥٠ مترًا بتكلفة ٢٢٥٠٠٠ جنيه، بينما الحج البری تحسين 5 نجوم حتى ٢٥٠ مترًا تكلفة البرنامج ١٩٥ ألف جنيه، فيما جاء الحج البری تحسين ٤ أو٥ نجوم من بعد مسافة ٢٥٠ مترًا وحتى ٧٥٠م تكلفة البرنامج ١٩١ ألف جنيه.

لأول مرة.. السماح للسيدات الأكبر من 25 عامًا بأداء الحج دون محرم

وتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبرالجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

وأشارت الغرفة، في خطابها الذي تم تعميمه على الشركات السياحية، إلى أن الوزارة حددت موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المواطنين في كل مستويات الحج السياحي لإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كل إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الضوابط المنظمة للحج هذا العام تضمنت لأول مرة السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عامًا دون التقيد بشرط المحرم، وذلك وفقًا للتعليمات التي صدرت مؤخرًا من المملكة العربية السعودية لراغبي الحج هذا العام.

وأشارت إلى أن الضوابط تتضمن بنودًا عديدة للمتقدمين للحج هذا العام للحفاظ على حقوق الحجاج والشركات السياحية.

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واشترطت الضوابط فيمن يتقدم لأداء فريضة الحج الآتي:-

ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية.

ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام.

أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر، ويعتمد في تحديد شرط السن واحتساب صلاحية الجواز تاريخ ٢٠٢٤/٣/١.

بالإضافة إلى السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من ٢٥ عامًا دون التقيد بشرط المحرم. 

تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة.

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اليوم.. الشركات السياحية تتلقى طلبات الراغبين في الحج

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