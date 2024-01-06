أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي| بوابة الحج والعمرة المصرية

ننشر لكم أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024 عبر بوابة الحج والعمرة المصرية، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد إعلان اللجنة العليا للحج والعمرة، نتيجة قرعة الحج السياحي 2024، وأكدت فوز 23 ألف مواطن في قرعة الحج السياحي لهذا العام من بين 55 ألف شخص متقدم.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي عبر بوابة الحج والعمرة المصرية.

أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين المتقدمين في قرعة الحج السياحي الاستعلام عن نتائج والأسماء الفائزين، وذلك من خلال موقع خدمات المواطنين التابع لوزارة السياحة من خلال الرابط التالي:

http://trans.hajj.gov.eg/Citizenservices/Business/CitizenservicesHajjSearch.aspx#

أما بالنسبة للأشخاص الذين لم تقع عليهم قرعة الحج السياحي سيتم استرداد المبالغ جدية الحجز لهم خلال شهر من إجراء القرعة وذلك عن طريق أحد البنوك المصرية التي تقوم وزارة السياحة بالإعلان عنها.

بوابة الحج والعمرة المصرية 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين المتقدمين في قرعة الحج السياحي 2024، الاستعلام عن النتائج وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع بوابة الحج المصرية الموحدة عبر الرابط التالي: https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

الخطوة الثانية: اختيار كلمة استعلام «نتيجة القرعة».

الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي.

الخطوة الرابعة: كتابة كود التحقق الظاهر أمامك.

الخطوة الخامسة: الضغط علي أيقونة «بحث».

الخطوة السادسة: تظهر أمامك نتيجة قرعة الحج السياحي 2024.

المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024

1) أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "1/ 3 / 2025".

2) فيش جنائي مميكن موجه للحج.

3) عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.

4) عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

5) استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19.

6) تقرير طبى مختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها.

7) شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي 135 acyw ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات".

8) تصريح السفر حاصل علي موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد.