الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط شغال.. الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

نوفر للطلاب والطالبات رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024، حيث يتساءل الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن كود الطالب من أجل الانتهاء من الإجراءات اللازمة منهم، وذلك بعد أن طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم إدخال الكود علي الحساب المدرسي.

وفي الإطار الخدمات التعليمية التي نقدمها نستعرض لكم رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يستطيع للطالب الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مشددة على طلاب الثانوية العامة لضرورة الاستعلام عن كود الطالب، لاستخدامه في الإجراءات المقبلة سواء في تسجيل استمارة الثانوية العامة أو تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق أو متابعة الدروس وغيرها من الأمور.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024

وفي هذا الجانب، يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024، كما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي التالي: https://office365.emis.gov.eg/.
الخطوة الثانية (2): اختيار حساب الطالب/ة.
الخطوة الثالثة (3): اختيار علامة التبويب.
الخطوة الرابعة (4): وهي كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
الخطوة الخامسة (5): الضغط على أيقونة الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024.
الخطوة السادسة (6): يظهر أمام الطالب/ة كود الطالب.

رابط كود الطالب وخطوات الحصول عليه بالرقم القومي للعام الدراسي

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 لطلاب الأول والثاني الثانوي

وبعدها يستطيع الطلاب والطالبات استخدام الكود في جميع ما تريده من التقديم وملئ استمارة الثانوية العامة أو متابعة الدروس أو تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية والإعدادية وغيرها.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 لكل الفئات

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 لكل الفئات، جاءت علي النحو التالي:

• الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي يلتزمون بسداد رسم قيمته 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.
• الطالب المتقدم للامتحان قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.
•الطلاب المقيدين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة سداد 210 جنيهات مصرية.

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