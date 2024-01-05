الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط كود الطالب وخطوات الحصول عليه بالرقم القومي للعام الدراسي

جريدة الدستور

يبحث العديد من الطلاب عن رابط كود الطالب بالرقم القومي 2024 وخطوات الحصول عليه وذلك، للدخول على المنصات التعليمية، للتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقديم للامتحانات.


الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024

واكدت وزارة التعليم أنه يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على الكود الخاص بهم بالرقم القومي، الدخول على الرابط الرسمي التالي

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

اكتب في شريط العناوين عنوان موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/.

اضغط على زر "إدخال".

اضغط على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

أدخل الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك على الشاشة.

 

اقرأ ايضا

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 لطلاب الأول والثاني الثانوي

 

موعد بدء إجازة نصف العام 2024

وحول خريطة العام الدراسي: انه ينتهي العام الدراسي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب، ويوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول 2024

آخر فرصة اليوم.. رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

عدد أيام إجازة نصف العام 2024

وتستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين، ويوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني، ويوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، ويوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

 

ويذكر انه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما، يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية 

رابط كود الطالب رابط كود الطالب بالرقم القومي 2024 الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 موعد بدء إجازة نصف العام 2024 رابط كود الطالبومعرفة كود الطالب

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

"مطابقة للمواصفات".. تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

تسليم أجهزة التابلت المدرسى للصف الأول الثانوى بالمحافظات

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي 2023

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"التعليم": 3 اختبارات شهرية لتقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي

ننشر إقرار موافقة ولى الأمر على اللائحة الطلابية بعد الاطلاع عليها

عاجل.. الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومى

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يناير 2024

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار