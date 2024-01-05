رابط كود الطالب وخطوات الحصول عليه بالرقم القومي للعام الدراسي

يبحث العديد من الطلاب عن رابط كود الطالب بالرقم القومي 2024 وخطوات الحصول عليه وذلك، للدخول على المنصات التعليمية، للتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقديم للامتحانات.



الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024

واكدت وزارة التعليم أنه يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على الكود الخاص بهم بالرقم القومي، الدخول على الرابط الرسمي التالي

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

اكتب في شريط العناوين عنوان موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/.

اضغط على زر "إدخال".

اضغط على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

أدخل الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك على الشاشة.

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موعد بدء إجازة نصف العام 2024

وحول خريطة العام الدراسي: انه ينتهي العام الدراسي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب، ويوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

عدد أيام إجازة نصف العام 2024

وتستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين، ويوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني، ويوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، ويوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

ويذكر انه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما، يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية