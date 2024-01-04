الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول 2024

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي الازهري

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الازهري الترم الأول 2024، خاصة مع انطلاق موسم الامتحانات منذ نهاية شهر ديسمبر 2023.

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ويرصد “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول الأدبي


يوم السبت 30 ديسمبر 2023: الفقه من 9 إلى 10:30، والعروض والقافية من 11 إلى 12:30.

يوم الأحد 31 ديسمبر 2023: الحديث من 9 إلى 10:30، والفلسفة من 11 إلى 12:30.

يوم الإثنين 1 يناير 2024: الصرف من 9 إلى 10:30، والمواطنة من 11 إلى 12، والإنشاء من 12:30 إلى 1:30.

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30، والتربية الفنية من 12 إلى 1.

يوم الأربعاء 3 يناير 2024: القرآن الكريم من 9 إلى 10:30، والجغرافيا من 11 إلى 12:30.

يوم الخميس 4 يناير 2024: التفسير من 9 إلى 10:30، واللغة الأجنبية الثانية من 11 إلى 12:30.

يوم السبت 6 يناير 2024: النحو من 9 إلى 10:30، والتوحيد من 11 إلى 12:30.

يوم الإثنين 8 يناير 2024، الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30، والتاريخ من 11 إلى 12:30.

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: البلاغة من 9 إلى 10:30 والمنطق من 11 إلى 12:30.


جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الازهري علمي

يوم السبت 30 ديسمبر 2023: الفقه من 9 إلى 10:30، والجبر من 11 إلى 12:30.

يوم الأحد 31 ديسمبر 2023: الحديث من 9 إلى 10:30، والتفاضل وحساب المثلثات من 11 إلى 12:30.

يوم الاثنين 1 يناير 2024: الصرف من 9 إلى 10:30، والمواطنة من 11 إلى 12، والإنشاء من 12:30 إلى 1:30.

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30، والتربية الفنية من 12 إلى 1.

يوم الأربعاء 3 يناير 2024: القرآن الكريم من 9 إلى 10:30، والفيزياء من 11 إلى 12:30.

يوم الخميس 4 يناير 2024: التفسير من 9 إلى 10:30، والكيمياء من 11 إلى 12:30.

يوم السبت 6 يناير 2024: النحو من 9 إلى 10:30، والتوحيد من 11 إلى 12:30.

يوم الإثنين 8 يناير 2024، الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30، والأحياء من 11 إلى 12:30.

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: البلاغة من 9 إلى 10:30 وتطبيقات الرياضيات من 11 إلى 12:30

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