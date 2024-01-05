الصف الأول الثانوي.. الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي إجراء بسيط وسهل، يمكن للطالب أو ولي الأمر القيام به من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أن أهمية كود الطالب كبيرة، حيث يسهل عملية التعرف على الطالب في النظام الإلكتروني، ويضمن سلامة البيانات الخاصة بالطالب، ويمنع التزوير في عمليات التسجيل والامتحانات.

ما هو كود الطالب

كود الطالب هو رقم تعريفي خاص بكل طالب في مصر، يتم استخدامه في العديد من الإجراءات التعليمية، مثل تسجيل استمارة الثانوية العامة، وتسجيل الدخول إلى موقع التنسيق، ومتابعة الدروس وغيرها من الأمور.

أهمية كود الطالب

يمكن تلخيص أهمية كود الطالب في النقاط التالية:

يسهل عملية الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي في النظام الإلكتروني.

يضمن سلامة البيانات الخاصة بالطالب.

يمنع التزوير في عمليات التسجيل والامتحانات.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

يمكن للطالب الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

اكتب في شريط العناوين عنوان موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/.

اضغط على زر "إدخال".

اضغط على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

أدخل الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

بعد الضغط على زر "استعلام"، سيظهر كود الطالب على الشاشة، بالإضافة إلى بيانات الطالب الأخرى، مثل الاسم، والصف الدراسي، واسم المدرسة.

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

لكي تتمكن من تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

اكتب في شريط العناوين عنوان موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: https://moe.gov.eg/.

اضغط على زر "إدخال".

اضغط على علامة التبويب "الخدمات الإلكترونية".

اضغط على رابط "تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة".

أدخل بياناتك الشخصية، مثل الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، واسم المدرسة، ورقم الجلوس، يرجى مراجعة البيانات بدقة، وفي حالة وجود أي أخطاء، يمكنك تعديلها قبل الحفظ.

يجب عليك تحميل صورة شخصية حديثة لك، بحجم لا يتجاوز 1 ميجا بايت، ويجب أن تكون الصورة واضحة وذات جودة عالية.

أدخل رقم هاتفك المحمول، وعنوان بريدك الإلكتروني.

اضغط على زر "تسجيل".

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طباعة استمارة الصف الأول الثانوي 2024

بعد حفظ الاستمارة، يمكنك طباعتها من خلال الضغط على زر "طباعة"، يجب عليك تسليم الاستمارة إلى المدرسة التي تدرس بها قبل موعد الامتحانات.

يجب عليك الاحتفاظ برقم استمارة الامتحان الخاص بك، حيث ستحتاج إليه عند دخول الامتحانات.