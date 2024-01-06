السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرفها اليوم.. خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 

الحج
الحج

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2024 من العناوين التي تصدرت محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إذ يتساءل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في أداء مناسك الحج هذا العام والذين قاموا بالتسجيل لأداء الحج السياحي في عام 2024 عن موعد إجراء قرعة الحج السياحي لهذا العام.

نتائج قرعة الحج السياحي 2024 

وتزداد معدلات البحث عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 من قبل الكثير من الراغبين في زيارة المسجد الحرام، ويسعى الجميع لمعرفة كيفية الاستعلام عن هذه النتائج.

يُذكر أن وزارة السياحة والآثار المصرية  قد فتحت باب التسجيل في قرعة الحج السياحي 2024-1445 هـ، يوم 20 نوفمبر  الماضي وكان آخر موعد للتقديم يوم الخميس الماضي 4 يناير 2023.

موعد الإعلان عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 

 وفقا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، فإن غرفة شركات السياحة، من المفترض أن تجرى القرعة اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 أن تجرى القرعة العلنية للحج السياحي 2024، بعد أن أغلق موقع التقديم يوم الخميس 4 يناير 2024، لتظهر النتيجة بعده بعدة أيام.

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خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024  

يمكنك الاطلاع على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 من خلال زيارة بوابة الحج المصرية  من خلال هذا الرابــــــــط واتباع الخطوات التالية بعد إجراء القرعة العلنية:

- اختر "نتيجة القرعة".

- أدخل رقمك القومي.

- أدخل رقم المصنع.

- أدخل الرمز الموجود أمامك.

- اضغط على زر البحث.

ستظهر لك النتيجة ونوع الحج والمستوى المحقق.

أسعار الحج السياحي لعام 2024

أولًا الحج البري، جاء في عدة مستويات وفئات سعرية فبلغ سعر المستوى الأول في الحج البري، فئة 4 أو 5 نجوم بمسافة تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي لـ191 ألف جنيه.

يتمثل سعر الحج البري في الفئة الخامسة نجوم والمسافة تبعد 250 مترًا عن الحرم المكي بمبلغ 195 ألف جنيه.

بينما يبلغ سعر الحج البري في الفئة الثالثة في الفنادق التي لا تزيد مسافتها عن 1750 مترًا عن الحرم المكي 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي لعام 2024:

يصل سعر المستوى الأول في الحج السياحي الاقتصادي بالطيران، في فئة 4 أو 5 نجوم والمسافة تتراوح بين 250 إلى 750 مترًا عن الحرم المكي إلى 226 ألف جنيه.

ويصل سعر المستوى الثاني في الحج السياحي الاقتصادي، في فئة 5 نجوم والمسافة تبعد عن الحرم المكي نحو 250 مترًا، إلى 230 ألف جنيه.

أما سعر المستوى الثالث في الحج السياحي الاقتصادي، مع إقامة في فنادق تبعد عن الحرم المكي نحو 1750 مترًا، فيصل إلى 260 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي فئة الخمس نجوم 2024

  • جاء سعر الحج السياحي فئة 5 نجوم،  في فنادق صف أول مباشر على الحرم المكي حتى 250 متر، لمستوى 450 ألف جنيه.
  • سعر الحج السياحي فئة 5 نجوم، في فنادق الصف الثاني من 250 مترا حتى 1250 مترا، لمستوى 390 ألف جنيه.
     

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