السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط قرعة الحج السياحي 2024.. والإعلان عن أسماء الفائزين

قرعة الحج السياحي
قرعة الحج السياحي

رابط قرعة الحج السياحي 2024 والإعلان عن أسماء الفائزين محور اهتمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام 2024/1445 حيث تجرى وزارة السياحة قرعة علنية لاختيار أسماء 23 ألف حاج من نحو 53 ألف متقدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط قرعة الحج السياحي 2024.. والإعلان عن أسماء الفائزين

ينتظر مئات الألاف من المواطنين تفعيل رابط قرعة الحج السياحي 2024 والإعلان عن أسماء الفائزين في الحج السياحي هذا العام والتي سيجريها مسؤولو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار المصرية خلال ساعات فقط ويمكن معرفة الفائزين من خلال بوابة الحج الموحدة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة عن المتقدم.

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه تم طرح برامج حج تتناسب مع كافة السنويات سواء الحج البري أو الاقتصادي الذي يستحوذ على النسب الأعلى من تأشيرات الحج السياحي أو برامج الحج الـ 5 نجوم والحج الفاخر وأوضحت وزارة السياحة أن من لم يصبه الدور في القرعة التي تجرى اليوم يمكن التقديم مجدد خلال السنوات المقبلة أو عبر باقات الحج بدون قرعة هذا العام والذي تنظمه شركات السياحة المصرية.

شركات السياحة تناشد الراغبين في الحج بالتعامل مع شركات السياحة مباشرة دون وسطاء

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خطوات الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2024

يمكن إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أسملاء الفائزين في قرعة الحج السياحي هذا الموسم 2024/1445 والتي يجريها مسؤولو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار المصرية وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر بوابة الحج والعمرة المصرية الموحدة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء الفائزين في القرعة.
  • تحديد نوع القرعة (جمعيات، سياحي،…).
  • إدخال الرقم القومي للراغب في الحج والمكون من 14 رقم.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة القرعة كاملة.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تعرف على موعد إجراء وتأشيرات قرعة الحج السياحي 2024

موعد إجراء قرعة الحج السياحي 1445

تجرى إجراء قرعة الحج السياحي 1445 /2024 عبر بوابة الحج والعمرة المصرية الموحدة من خلال هذا الرابط (من هنا) عصر اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بشكل عشوائي حيث يتم نشر كافة أسماء الفائزين والبالغ عددهم نحو 23 ألف حاج من نحو 53 ألف متقدم.

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