السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميا لموظفي القطاع العام والخاص

اجازة عيد الميلاد
اجازة عيد الميلاد 2024

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميا من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يحصل فيما الملايين من موظفي الدولة والقطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر وفقا للقانون العمل المصري.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميا

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا يوضح فيه موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميا حيث تمنح الدولة موظفي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص اجازة يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة عيد الأقباط المعروف بـ عيد الميلاد المجيد 2024.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد حيث يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد مساء اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 المقام في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة السابعة مساءا فيما يبدأ باستقبال الحضور في تمام الساعة الخامسة مساءا.

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إجازة البنوك في عيد الميلاد 2024

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

يذكر أن موظفي البنوك قد حصلوا على اجازة رسمية يوم الاثنين الماضي الموافق 1 يناير 2024 وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في مصر يوم 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقا لقرار البنك المركزي المصري والذي يسري على كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

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وزير العمل: الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص

إجازات شهر يناير 2024

يحصل كافة موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص على اجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال شهر يناير 2024 وفقا للقانون العمل المصري وهما:-

1 - يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة عيد الأقباط المعروف بـ عيد الميلاد المجيد 2024.

2 - يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

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