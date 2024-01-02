الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل


 

أعلن حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال وزير العمل، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024. 

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وزير العمل يلتقى وفدًا من المجلس الوطنى للتدريب والتعليم للتعاون فى مجال التدريب المهنى

أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا  للإدارات المركزية


وهنأ الوزير الإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية..
وقال الوزير إنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون..

 

كان حسن شحاتة، وزير العمل، قد التقى  بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون بين "الوزارة" و"المجلس"  في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي تحتاجها سوق العمل، فضلًا عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل. 

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