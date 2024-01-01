الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يلتقى وفدًا من المجلس الوطنى للتدريب والتعليم للتعاون فى مجال التدريب المهنى

لقاء وزير العمل مع
لقاء وزير العمل مع المجلس الوطني للتدريب

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين "الوزارة" و"المجلس"  في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي تحتاجها سوق العمل، فضلًا عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل. 

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ملف التطوير المهني 

ورحب "الوزير" بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بلملفات "التدريب المهني" بالتنسيق مع "المجلس" في هذا الشأن، وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين أكد "الوزير" أن "الوزارة" بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

ووجّه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم، متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في هذا الملف.

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المجلس الوطني للتدريب 

يُذكر أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم، ضمن منظمات المجتمع الأهلي، ويرأسه الدكتور صفوت النحاس، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة سابقًا.. وتأسس بعضوية رؤساء الهيئات الحكومية بصفتهم الوظيفية، منهم: رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء، ورئيس جامعة طنطا، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بوزارة التعليم العالي، ورئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس شركة مصر للمعايير والشهادات الدولية، ورئيس الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمية ويعمل "المجلس" على تطوير المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتعليم، من خلال دعم عملية التوافق مع المعايير الدولية، واعتماد كفاءة مُقدمي خدمات التدريب والتعليم، وذلك بناء على اختصاصه في لائحة النظام الأساسي.

ويهدف المجلس إلى: الارتقاء بمهنة التدريب والتعليم وفق توجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية، وتعزيز وإرساء ثقافة التطوير والتحسين، من خلال رفع ‏كفاءة العاملين في مجال التعلم بوجه عام سواء مؤسسات أو أفرادًا، والوصول بهم للمستوي الدولي، ورفع الوعي الوطني لدي أبناء وشعوب الوطن العربي وبناء قدراتهم من أجل خلق جيل يحمل الأمانة ويعمل على رفعة أوطانه والأمة العربية.

حضر اللقاء من وزارة العمل: اللواء أسامة فرج، مستشارالوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.. ومن المجلس الوطني للتدريب والتعليم: د. مدحت عبدالوهاب، الأمين العام للمجلس، والمستشار حسين صبري، رئيس لجنة التطوير بالمجلس، د. محمد السيد شريف، أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسامي عبدالرحمن، المستشار الإعلامي للمجلس.

وزير العمل حسن شحاتة المجلس الوطنى للتدريب التدريب المهني سوق العمل

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