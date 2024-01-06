حالة الطقس اليوم السبت 6-1-2024 | درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت 6-1-2024 | درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع انخفاض درجات الحرارة وشعور المواطنين بالبرد خلال شهور فصل الشتاء والخوف من الإصابة بنزلات البرد الشديدة لذلك يرغب المواطنين في التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية.



حالة الطقس اليوم في القاهرة اليوم السبت 6-1-2024

أعلنت الهيئة القومية للارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 6-1-2024 | درجات الحرارة في محافظات مصر والتي يهتم الملايين بمتابعتها يوميا لمعرفة طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد على محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار.

وطقس شديد البرودة في محافظات شمال الصعيد بارد في محافظات جنوب الصعيد دافئ على محافظات سيناء ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة مع نشاط في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة ونصحت الأرصاد المواطنين بالحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة التي تحجب الرؤية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تشهد حالة الطقس اليوم في الإسكندرية أجواء شتوية مميزة لليوم الثاني على التوالي نتيجة انحسار فرص سقوط الأمطار عقب انتهاء نوة رأس السنة وظهرت في سماء المحافظة سحب تنذر بأمطار خلال الأيام المقبلة حيث يعد الوقت الحالي هو أفضل أجواء الشتاء في المدينة الساحلية حيث يتعدل درجات الحرارة حتى الساعة 12 ظهرا.

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 21 مع غياب سقوط الأمطار مما يسهل حركة المواطنين بسهولة ويسر مع تأكيد الأرصاد على عدم الانخداع باعتدال درجات الحرارة حيث تشهد ما بعد فترة الظهيرة تبدل الأمور وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة حيث تصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية مع الشعور بالبرد نتيجة سرعة الرياح الاي تصل إلى 30 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 14 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية الصغرى 13 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الصغرى 13 والكبرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الصغرى 14 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 14 والكبرى 22 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية الصغرى 14 والكبرى 21 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 14 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 12 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 13 والكبرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 12 والكبرى 22 درجة مئوية.

