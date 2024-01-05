الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يناير 2024

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث كثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتزامن مع اجازة البنوك حتى يوم الاثنين المقبل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

مع تزايد أعداد المقبلين على أداء فريضة العمرة، زادت عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار العملات في مصر اليوم

يقدم "الدستور" النشرة اليومية لسعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك، والذي شهد استقرار ملحوظا اليوم الجمعة 5 يناير 2024 في سلة العملات الرسمية بالبنوك.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 8.22 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري 

 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الجمعة نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

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سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB ، اليوم الجمعة نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 5 يناير نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 5 يناير

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية

 

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