سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرار في جميع البنوك المصرية سواء المحلية أو العالمية، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.2228 جنيه للشراء، و8.2498 جنيه للبيع.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-1-2024 مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم: 3.7504ريال سعودي ، وجاء سعر الريال السعودي مقابل باقي العملات كالتالي:

اليورو مقابل الريال السعودي: 4.1061 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي: 4.7565ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي: 0.0259ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي: 4.4057 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 0.5238ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.