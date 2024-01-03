سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 يناير في البنوك المصرية

شهدت الساعات الماضية عمليات بحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

ونستعرض في «الدستور» من خلال هذا التقرير سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، ونقدر لقراء الموقع أسعار الريال السعودي في نختلف البنوك المصرية وخاصة سعر الريال السعودي في البنك الاهلي، وسعر الريال السعودي في بنك مصر ومكاتب الصرافة المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وشهد سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه استقرار في السعر نظرا لانخفاض الطلب متأثرا بأيام الإجازات التي صاحبت نهاية العام 2023.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الأربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

في حين سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 3 يناير

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3.735 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 3 يناير نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي



