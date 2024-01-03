سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث جوجل عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

وينشر الدستور خلال النشرة اليومية سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك حيث شهد استقرار ملحوظ اليوم الأربعاء 3 يناير في السوق الرسمية لسلة العملات.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء نحو 8.22 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سجل سعر سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الأربعاء نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الأربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 3 يناير نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 3 يناير

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية