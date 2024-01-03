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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري من أبرز الموضوعات التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في مصر، لا سيما الفئة الكبيرة التي تستعد لعمرة رجب وشعبان و أو الكثير الذي يتوقعون السفر لتأدية عمرة في شهر رمضان المبارك كونها أفضل وقت في العام، ويضاف لهؤلاء المسافرين للعمل في المملكة التي يعمل بها أكثر من 2 مليون مصري، وكل هؤلاء يرغبون بتوفير الريال السعودي بالسعر الرسمي من البنوك. 

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024

عندما نلقي نظرة على تحديثات البنوك المسائية على مواقعها الإلكترونية الرسمية عبر الشبكة الإنترنت، نجد أن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-1-2024 ظل ثابتا بنهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي.

 

وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع، وفقًا لبيان البنك المركزي على الإنترنت الذي يشمل متوسطات صرف سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعلاملات المسائية اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يناير 2024 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

يوفر "الدستور " في السطور الآتية نقدم أسعار صرف عملة المملكة السعودية كما تقدمها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 

- في بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء و8.26 للبيع.

- في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

- في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية هو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع بنهاية التعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

سعر الريال السعودي في مصر 

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان هو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع مقابل العملة المحلية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في عدة بنوك مصرية، وهذه هي الأسعار:

1. في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

2. في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

3. في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

4. في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024

وحافظ الريال السعودي على ثباته مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ الريال نحو  27. دولار
 إقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعلاملات المسائية اليوم الثلاثاء

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