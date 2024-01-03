الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بداية العام.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في مصر

الذهب
الذهب

مع بداية العام الجديد 2024، يبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير في مصر، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذب في الأيام الأخيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

وشهدت تداولات سوق الصاغة تراجع في سعر الذهب اليوم بمختلف المحافظات؛ نتيجة هبوط الطلب على الوعاء الادخاري والملاذ الآمن، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار عالميًا في جلسات اليوم ببورصة المعادن الدولية.

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سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

افتتح الذهب الفوري تداولات أمس الثلاثاء عند المستوى 2062 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.8%، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2075 دولار للأونصة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3645.75 جنيه للبيع و3611.5 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم داخل محال الصاغة 3190 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

وعرض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم عند 2734.25 جنيه للبيع و2708.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة 25 ألف و440 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء بالمصنعية لجميع الأعيرة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية سجل نحو: 3797 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية سجل نحو: 3335 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية سجل نحو: 2873 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الجرام عيار 24
سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3،646 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء: 3،190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18
سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء: 2،734 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14
سجّل سعر الجرام اليوم  الأربعاء عيار 14 للشراء: 2،127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 25،280  جنيها.

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

وصل سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي نحو BTC 27610

أما سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC فبلغ 13785 جنيه

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