الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند البحث على الموقع الشهير “جوجل” عقب إعلانها الانفصال رسيمًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر لـ3 سنوات.

وكتبت الفنانة هند عبد الحليم منشور عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة".

بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

وأضافت هند عبد الحليم في منشورها: "بس مش معنى إنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج دة عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

txt

مصادر تكشف لـ"الدستور" سر انفصال هند عبدالحليم عن زوجها

بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

1 - برج العقرب 

بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام ٢٠٢٤ 

في عام 2024 سيكون برج العقرب من ضمن الأبراج الاقل حظًا في الزواج والارتباط لأنه يعاني من صدمات نفسية تؤثر عليه وعلى علاقاته بمن حوله.

2 - برج القوس 

4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

يعرف عن برج القوس أنه من أكثر الأبراج غيرة وشديد في التعامل مع الأخرين، لذلك سيخسر القوس الكثير من الأصدقاء وشريكه في العلاقة العاطفية.

3 - برج العذراء

أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

بالرغم من طيبة برج العذراء والهدوء الذي يحاصره، إلا أنه قليل الحظ في الإرتباط، خاصة لأنه لا يسعى في الحصول على شريك او الدخول في قصة حب من الطرف الآخر، لذلك سيظل العذراء منعزلًا بلا حبيب.

4 - برج الثور

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

يعد برج الثور من اكثر الأبراج طيبة وتفاؤل وبالرغم من ذلك إلا أنه قليل الحظ في العلاقات العاطفية، وفي عام 2024 لن يستكمل الثور علاقته العاطفية بسبب كثرة المشاكل والتردد التي تواجهه في علاقته مع الطرف الآخر.

هند عبد الحليم انفصال هند عبد الحليم الفنانة هند عبد الحليم أبراج ملهاش حظ 4 أبراج ملهاش حظ

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل.. ومنتخب مصر يستعد لـ تنزانيا الودى

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

اعرف الأغنية المناسبة ليك من أغاني أم كلثوم حسب برجك الفلكي

قائمة أسماء أولاد 2024

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

في يوم رأس السنة 2023.. تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

محرك البحث "جوجل" يغير شعاره ويحتفل اليوم بالعام الجديد 2024

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

تايمز أوف إسرائيل: الحرب على غزة زاد من معاناة الجميع

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟