بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024
تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند البحث على الموقع الشهير “جوجل” عقب إعلانها الانفصال رسيمًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر لـ3 سنوات.
وكتبت الفنانة هند عبد الحليم منشور عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة".
وأضافت هند عبد الحليم في منشورها: "بس مش معنى إنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج دة عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".
بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024
1 - برج العقرب
في عام 2024 سيكون برج العقرب من ضمن الأبراج الاقل حظًا في الزواج والارتباط لأنه يعاني من صدمات نفسية تؤثر عليه وعلى علاقاته بمن حوله.
2 - برج القوس
يعرف عن برج القوس أنه من أكثر الأبراج غيرة وشديد في التعامل مع الأخرين، لذلك سيخسر القوس الكثير من الأصدقاء وشريكه في العلاقة العاطفية.
3 - برج العذراء
بالرغم من طيبة برج العذراء والهدوء الذي يحاصره، إلا أنه قليل الحظ في الإرتباط، خاصة لأنه لا يسعى في الحصول على شريك او الدخول في قصة حب من الطرف الآخر، لذلك سيظل العذراء منعزلًا بلا حبيب.
4 - برج الثور
يعد برج الثور من اكثر الأبراج طيبة وتفاؤل وبالرغم من ذلك إلا أنه قليل الحظ في العلاقات العاطفية، وفي عام 2024 لن يستكمل الثور علاقته العاطفية بسبب كثرة المشاكل والتردد التي تواجهه في علاقته مع الطرف الآخر.