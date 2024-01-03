تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند البحث على الموقع الشهير “جوجل” عقب إعلانها الانفصال رسيمًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر لـ3 سنوات.

وكتبت الفنانة هند عبد الحليم منشور عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة".

بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

وأضافت هند عبد الحليم في منشورها: "بس مش معنى إنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج دة عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

1 - برج العقرب

بعد انفصال هند عبد الحليم.. أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام ٢٠٢٤

في عام 2024 سيكون برج العقرب من ضمن الأبراج الاقل حظًا في الزواج والارتباط لأنه يعاني من صدمات نفسية تؤثر عليه وعلى علاقاته بمن حوله.

2 - برج القوس

4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

يعرف عن برج القوس أنه من أكثر الأبراج غيرة وشديد في التعامل مع الأخرين، لذلك سيخسر القوس الكثير من الأصدقاء وشريكه في العلاقة العاطفية.

3 - برج العذراء

أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

بالرغم من طيبة برج العذراء والهدوء الذي يحاصره، إلا أنه قليل الحظ في الإرتباط، خاصة لأنه لا يسعى في الحصول على شريك او الدخول في قصة حب من الطرف الآخر، لذلك سيظل العذراء منعزلًا بلا حبيب.

4 - برج الثور

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

يعد برج الثور من اكثر الأبراج طيبة وتفاؤل وبالرغم من ذلك إلا أنه قليل الحظ في العلاقات العاطفية، وفي عام 2024 لن يستكمل الثور علاقته العاطفية بسبب كثرة المشاكل والتردد التي تواجهه في علاقته مع الطرف الآخر.