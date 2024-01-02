مصادر تكشف لـ"الدستور" سر انفصال هند عبدالحليم عن زوجها

كشفت مصادر مقربة من الفنانة هند عبدالحليم عن سر انفصالها بعد زواج دام لـ3 سنوات من كريم قنديل، حيث أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، بعد محاولاتها إخفاء التفاصيل على مدار 3 أشهر.

وعلم "الدستور" أن الانفصال تم بسبب عدم التفاهم بينهما، إذ تم بشكل متحضر واتفقا بأن يظلا صديقين.

وأعلنت الفنانة هند عبدالحليم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن انفصالها عن زوجها مع بداية عام 2024.

ونشرت "عبدالحليم" صورتها وعلقت عليها: "أيام بتمشي وإحنا بنمشي وبنتغير أوي، نيو ير وأنا سنجل فيها".