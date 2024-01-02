الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصادر تكشف لـ"الدستور" سر انفصال هند عبدالحليم عن زوجها

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

كشفت مصادر مقربة من الفنانة هند عبدالحليم عن سر انفصالها بعد زواج دام لـ3 سنوات من كريم قنديل، حيث أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، بعد محاولاتها إخفاء التفاصيل على مدار 3 أشهر.

وعلم "الدستور" أن الانفصال تم بسبب عدم التفاهم بينهما، إذ تم بشكل متحضر واتفقا بأن يظلا صديقين.

وأعلنت الفنانة هند عبدالحليم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن انفصالها عن زوجها مع بداية عام 2024.

ونشرت "عبدالحليم" صورتها وعلقت عليها: "أيام بتمشي وإحنا بنمشي وبنتغير أوي، نيو ير وأنا سنجل فيها".

الفنانة الشابة هند عبدالحليم هند عبد الحليم هند عبدالحليم انفصال هند

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ غارة جوية وسط مدينة خان يونس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى يتهرب من سؤال حول استشهاد قادة حماس بلبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟