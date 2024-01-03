سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 في مصر للبيع والشراء من الموضوعات التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدها المعدن الأصفر نتيجة الاهتزازات العنيفة التي ضربت البورصات العالمية والمحلية بعد الحرب على غزة والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 في مصر للبيع والشراء

وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 يناير، شهدت تداولات سوق الصاغة تراجع في سعر الذهب اليوم بمختلف المحافظات؛ نتيجة هبوط الطلب على الوعاء الادخاري والملاذ الآمن، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار عالميًا في جلسات اليوم ببورصة المعادن الدولية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تحدد وزارة التموين قيمة مصنعية الذهب والتي تضاف لسعر الجرام الخام و تختلف مصنعية الذهب حسب عياره، حيث تتراوح وزن جرام الذهب عيار 18 بين 80 و120 جنيهًا، ووزن جرام الذهب عيار 21 يتراوح بين 50 و70 جنيهًا. أما وزن الجنيه الذهب فيتراوح بين 250 و300 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر



وجاء سعر الذهب اليوم وفقا لمحلات الصاغة المصرية والبورصة العالمية كما يلي:-

سعر الذهب اليوم عيار 24

تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 بمبلغ 3640 جنيهًا، وأكدت مصادر في قطاع الذهب أن هذا السعر هو الأعلى في مصر حتى الآن، مع العلم أن العيار 24 يُعتبر الأكثر جودة، والأكثر استهلاكًا في السبائك والعملات المعدنية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3185 جنيهًا في المساء، وهو العيار الأكثر انتشارًا حاليًا في مصر والأكثر شراءً.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تم تسجيل انخفاض جديد في سعر جرام الذهب عيار 18، حيث بلغ 2730 جنيهًا في التعاملات اليومية.

سعر الجنيه الذهب اليوم "وزن 8 جرام"

وفيما يتعلق بالجنيه الذهب، فإن سعره اليوم وصل إلى 25480 جنيهًا، مسجلًا خسارة بقيمة 400 جنيه يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في مناطق الوجهين البحري والقبلي في مصر.

سعر الذهب اليوم بالدولار الأربعاء 3-1-2024

فيما انخفض سعر الذهب عالميًا انخافضًا طفيفًا، لتسجل أونصة الذهب في البورصة نحو 2066 دولارا.

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