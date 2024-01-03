حالة الطقس غدا الخميس في مصر والظواهر الجوية المتوقعة

تشهد حالة الطقس، غدا الخميس، الرابع من يناير الجاري تغيرات جوية في مناطق متفرقة في مصر، حيث يتابع الكثير من الأشخاص حالة الطقس غدا خلال الأيام المقبلة، وخلال هذا التقرير نوضح الظواهر الجوية التي تشهدها الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على معظم مناطق الجمهورية، نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس لكن على مدار اليوم تكون هناك ظواهر جوية هامة.

الشبورة المائية

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة للشبورة المائية الكثيفة، تشمل هذه المناطق الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

تغيرات في درجات الحرارة

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائلًا للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يتوقع أن يكون دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في المقابل، سيكون الطقس شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وباردًا على باقي الأنحاء.

فرصة للأمطار

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يجب على المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة.

نشاط الرياح

كما تشير التوقعات أيضًا إلى نشاط في سرعة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وينصح بتوخي الحذر على الطرق الزراعية والسريعة، خاصةً في الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، حيث قد تتأثر بالشبورة المائية، ويُنصح بتحديث السائقين بالحالة الجوية قبل السفر.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين لمتابعة التحديثات اليومية لضمان سلامتهم وتجنب للمخاطر الجوية المحتملة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة: العظمى: 21 الصغرى 14 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى: 21 الصغرى 13 الاسكندرية: العظمى: 21 الصغرى 13 بنها: العظمى: 21 الصغرى 14 دمنهور: العظمى: 21 الصغرى 13 وادي النطرون: العظمى: 21 الصغرى 13 مرسى مطروح: العظمى: 21 الصغرى 11 السلوم: العظمى 20 الصغرى 10 الغردقة: العظمى: 25 الصغرى 16.