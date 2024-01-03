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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-1-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-1-2024  ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أبرز الموضوعات التي تشغل المواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما بعد أن سادت حالة من البرودة واقتراب بداية شهر طوبة، وتوقع سقوط أمطار على مختلف أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في مصر

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في مصر وحتى الإثنين المقبل 8 يناير 2024، و أسعدت محبي الصيف بتوقعات ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة يوم الإثنين إلى 23 درجة مئوية نهارًا.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس في محافظة الاسكندرية ومن الاستهتار بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم لتجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة، خاصة مع وجود فروقات كبيرة في درجات الحرارة العظمى والصغرى ووجود نوات مصاحبة لطقس أعياد الميلاد 2024.

حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يتوقع أن يكون حالة الطقس اليوم الأربعاء معتدلًا من حيث درجات الحرارة في جميع الأنحاء، وأن يكون باردًا ليلًا في معظم المناطق، وشديد البرودة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

من المتوقع أيضًا تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وعلى المسطحات المائية المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل هذه الشبورة إلى حد الضباب في بعض المناطق.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 3-1-2023

درجات الحرارة  الكبرى والصغرى في القاهرة 21 13

درجات الحرارة في بنهــــا 21 13

درجات الحرارة في كفر الشيخ 21 13

درجات الحرارة في المنصورة 21 13

درجات الحرارة في الزقازيق 22 12

درجات الحرارة في المنوفية 21 13

درجات الحرارة في طنطا 21 13

درجات الحرارة في دمياط 21 14

درجات الحرارة في بورسعيد 20 15

درجات الحرارة في الإسماعيلية 22 13

درجات الحرارة في السويس 21 13

درجات الحرارة في العريش 22 12

درجات الحرارة في رفح 21 11

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-12-2023 |درجات الحرارة فى محافظات مصر

 

درجات الحرارة في كاترين 15 6

درجات الحرارة في الطور 23 13

درجات الحرارة في طابا 21 13

درجات الحرارة في شرم الشيخ 24 17

درجات الحرارة في الاسكندرية 21 12

درجات الحرارة في العلمين الجديدة 20 11

درجات الحرارة في مطروح 21 11

درجات الحرارة في السلوم 20 10

درجات الحرارة في سيوة 19 10

درجات الحرارة في الغردقة 24 16

درجات الحرارة في مرسى علم 25 15

درجات الحرارة في شلاتين 26 18

درجات الحرارة في حلايب 24 19

 

درجات الحرارة في بعض محافظات الصعيد

درجات الحرارة في الفيوم 21 11

درجات الحرارة في بني سويف 21 11

درجات الحرارة في أسيوط 22 9

درجات الحرارة في سوهاج 22 10

درجات الحرارة في قنا 24 11

درجات الحرارة في الأقصر 24 11

درجات الحرارة في أسوان 24 12

درجات الحرارة في الوادي الجديد 23 8

درجات الحرارة في أبوسمبل 24 11
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