حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا وحتى نهاية الأسبوع حيث تشير التوقعات إلى أن طقس غدا الأربعاء 3 يناير 2024 يميل للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين يكون دافئًا على سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وباردًا على باقي أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في بعض الأحيان على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى حدوث ضباب في بعض المناطق كما هُناك فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

يُتوقع وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة في مناطق متفرقة من مصر، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محددة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مع نشاط الرياح متوقع في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويوم الجمعة يُتوقع وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة في مناطق مختلفة، مع تشكل شبورة مائية على مناطق محددة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وينصح توخي الحذر أثناء قيادة المركبات في الشبورة المائية في الصباح الباكر من خلال السير بسرعة معقولة لعدم وضوع الرؤية مع استخدام الأنوار الضبابية الأمامية والخلفية لزيادة وضوح رؤيتك ولتحسين رؤية الآخرين لسيارتك مع الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى ويُفضل زيادة مسافة الأمان لتفادي حوادث التصادم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 3 يناير

القاهرة: العظمى: 22 الصغرى 13 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى: 22 الصغرى 12 الاسكندرية: العظمى: 21 الصغرى 11 بنها: العظمى: 22 الصغرى 13 دمنهور: العظمى: 22 الصغرى 12 وادي النطرون: العظمى: 22 الصغرى 12 مرسى مطروح: العظمى: 21 الصغرى 11 السلوم: العظمى 20 الصغرى 10 الغردقة: العظمى: 24 الصغرى 16.