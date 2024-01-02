سقوط أمطار غزيرة.. تفاصيل حالة الطقس المتقلب على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية منذ قليل، سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة تركزت في أحياء المنتزة وشرق المحافظة، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلً،ا وذلك بالتزامن مع نوة رأس السنة التي تستمر لمدة 4 أيام.

وقالت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الأمطار التي شهدتها مناطق متفرقة بالإسكندرية كانت بين متفاوتة الشدة في مناطق شرق والمنتزة.

وأضافت أن الوضع الآن بالمحافظة هو تكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط، والي تتقدم إلى شمال المحافظة خلال ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60٪ وتزداد غزارتها مساءً، وتكون حالة البحر معتدل وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، وسرعة الرياح 24كم/ساعة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة وعلى فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة حال سقوط الأمطار الغزيرة.

وأعلنت المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول، بالإضافة إلى الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.