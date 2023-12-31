الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نوة رأس السنة.. مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

طقس متقلب تشهده مدينة الإسكندرية مع استقبال العام الميلادي الجديد، والذي بدأ منذ اليوم الأحد وحتى غدًا الاثنين ومن المتوقع أن يستمر حتى الخميس المقبل 4 يناير بالتزامن مع نوة رأس السنة.

مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية

ومع استقبال نوة رأس السنة، تستعرض "الدستور" حالة الطقس ومواعيد سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة على محافظة الإسكندرية.

أمطار متوسطة الشدة على الإسكندرية 

تشهد محافظة الإسكندرية غدًا سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60٪ وتزداد غزارتها مساءً، وتكون حالة البحر معتدل وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، وسرعة الرياح 24كم/ساعة ودرجات الحرارة العظمي 20 والصغرى 14.

من المتوقع استمرار الطقس المتقلب على محافظة الإسكندرية حتى الخميس 4 يناير حيث تتعرض سواحل الإسكندرية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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توقيت نوة رأس السنة

تهب نوة رأس السنة على مدينة الإسكندرية مع بداية السنة الميلادية في شهر يناير ويصحبها رياح غربية وتكون ممطرة وتستمر تداعياتها لمد 4أيام.

استعدادات محافظة الإسكندرية للطقس السيئ 

من جانبها، أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، مع خلال نشر سيارات الصرف الصحي بجميع النقاط الساخنة بالمحافظة مع استمرار تطهير الشنايش والمطابق استعدادا لسقوط الأمطار.

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