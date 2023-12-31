غزة في أحلام أهل الإسكندرية باستقبال عام جديد 2024

شارك أهل الاسكندرية أحلامهم وامنياتهم باستقبال عام جديد مستبشرين انه سيكون افضل مما مضى وكانت "تحرير غزة والحفاظ على الاطفال في مقدمة تلك الأحلام".

يقول عمر هشام، مواطن سكندري، إننا نتمنى في العام الجديد ان يتحد العالم العربي تجاه ما يواجهه اشقاؤنا العزل في قطاع غزه من حرب إبادة جماعية تمحوا القضية التي تمثل العروبه على مدار سنوات.

تابع خالد مصطفى أن قلوبنا لم تعد تتحمل مشاهد القسوة والعنف تجاه هؤلاء المدنيين العزل والاطفال الابرياء، وما نتمناه في بداية عام جديد وقف حرب اطلاق النار وعوده الهدنه والسلام مره اخرى، ودخول المساعدات الغذائية والطبية لانقاذهم من حرب التجويع التي لا تقل قسوه من حرب اطلاق النار.

وناشدت أميرة بدر، مواطنة سكندرية، أنها تمنت ان يكون العام الجديد بشرى لاشقاءنا في قطاع غزه بوقف الحرب، وعلى الحكومات العربية ان تواصل الضغط والتفاوض لوقف حرب اقتربت للمائة يوم اذهقت اكثر من 20 ألف شهيد، ولابد من الوصول لحلول سريعة لانقاذهم: "كفاية دم وقتل واصحاب المصالح شركاء".

احتفالات رأس السنة

احتفالات رأس السنة

احتفالات رأس السنة