بينها حفلات بالمجان.. خريطة احتفالات رأس السنة 2024 بالقاهرة

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن للسهر في رأس السنة تناسب ظروفهم الاقتصادية، “الدستور” بدوره جمع أكبر عدد من الأماكن لقاطني محافظة القاهرة تصلح للاحتفالات بليلة رأس السنة 2024.

احتفالات رأس السنة 2024 في الحدائق

"حديقة الأزهرـ الحديقة اليابانية ـ حديقة الحرية".

وتعتبر الحدائق من أشهر الأماكن التي يبحث عنها الأهالي في احتفالات رأس السنة نظرا لتميزها بالأجر المنخفض وبما يتناسب دخل المواطن البسيط، وهي لا تتخطى العشر جنيهات في رسم دخولها.

ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر من أهم الأماكن الموجودة بالقاهرة لإطلالة على نهر النيل والأسعار التي تتناسب مع المستوى الاقتصادي للمواطن العادي، ويعد ممشى أهل مصر من لأماكن التي يبحث عنها رواد محافظة القاهرة وطالبي السهرات بالمحافظة وهي رسم دخولها عشرون جنيها.

المراكب النيلية

وتعد المراكب النبيلة من أشهر سهرات المواطن البسيط لأنها لا تتخطى العشرون جنيها وتعد مطمع الكثير لما يميزها من جمال وسحر نهر النيل.

برج القاهرة

يعد برج القاهرة أبرز الواجهات التي يبحث عن المواطن القاهري عند خروجه لقضاء العطلات والأعياد ويبلغ ارتفاعه 187 مترا.

كورنيش النيل

كورنيش النيل الممتد بمحافظة القاهرة أبرز واجهة للمواطن البسيط داخل محافظة القاهرة فهو المصنف المتنفس الاول لدي الجميع لا يفرق بين غني وفقير في إقبال المواطنين عليه.

حفلا بدار الأوبرا بالمجان

وتنظم دار الأوبرا المصرية الواقعة بالجزيرة غرب كوبري قصر النيل العديد من الفعاليات والاحتفالات فهي لا تحتاج حتى لرسم دخول وهي بالمجان للجميع، فغالبا تنظم دار الأوبرا المصرية أمام مسرح الهناجر العديد من الفعاليات بين مسرحيات وحفلات وأكثرها يكون بالمجان كما لا تحتاج لرسم دخول.

مسارح الدولة

وفي احتفالات رأس السنة لا ننسى مسارح الدولة المتمثلة في مسرح البالون ومسرح العرائس والمسرح القومي وغيرها من المسارح التي تنظم الفاعليات وجميعها لا يتخطى ثمن تذكرتها ال خمسون جنيها