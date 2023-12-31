الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينها حفلات بالمجان.. خريطة احتفالات رأس السنة 2024 بالقاهرة

ممشي أهل مصر
ممشي أهل مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن للسهر في رأس السنة تناسب ظروفهم الاقتصادية، “الدستور” بدوره جمع أكبر عدد من الأماكن لقاطني محافظة القاهرة تصلح للاحتفالات بليلة رأس السنة 2024.

احتفالات رأس السنة 2024 في الحدائق

"حديقة الأزهرـ الحديقة اليابانية ـ حديقة الحرية".

وتعتبر الحدائق من أشهر الأماكن التي يبحث عنها الأهالي في احتفالات رأس السنة نظرا لتميزها بالأجر المنخفض وبما يتناسب دخل المواطن البسيط، وهي لا تتخطى العشر جنيهات في رسم دخولها.

ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر من أهم الأماكن الموجودة بالقاهرة لإطلالة على نهر النيل والأسعار التي تتناسب مع المستوى الاقتصادي للمواطن العادي، ويعد ممشى أهل مصر من لأماكن التي يبحث عنها رواد محافظة القاهرة وطالبي السهرات بالمحافظة وهي رسم دخولها عشرون جنيها.

المراكب النيلية 

وتعد المراكب النبيلة من أشهر سهرات المواطن البسيط لأنها لا تتخطى العشرون جنيها وتعد مطمع الكثير لما يميزها من جمال وسحر نهر النيل.

 برج القاهرة 

يعد برج القاهرة أبرز الواجهات التي يبحث عن المواطن القاهري عند خروجه لقضاء العطلات والأعياد ويبلغ ارتفاعه 187 مترا.

كيف تقضي ليلة رأس السنة بأقل تكلفة؟

احتفالات رأس السنة.. تعرف على الشخص الحقيقي لـ بابا نويل وقصة صورته الحالية

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفالات رأس السنة

كورنيش النيل 

كورنيش النيل الممتد بمحافظة القاهرة أبرز واجهة للمواطن البسيط داخل محافظة القاهرة فهو المصنف المتنفس الاول لدي الجميع لا يفرق بين غني وفقير في إقبال المواطنين عليه.

حفلا بدار الأوبرا بالمجان 

وتنظم دار الأوبرا المصرية الواقعة بالجزيرة غرب كوبري قصر النيل العديد من الفعاليات والاحتفالات فهي لا تحتاج حتى لرسم دخول وهي بالمجان للجميع، فغالبا تنظم دار الأوبرا المصرية أمام مسرح الهناجر العديد من الفعاليات بين مسرحيات وحفلات وأكثرها يكون بالمجان كما لا تحتاج لرسم دخول.

مسارح الدولة 

وفي احتفالات رأس السنة لا ننسى مسارح الدولة المتمثلة في مسرح البالون ومسرح العرائس والمسرح القومي وغيرها من المسارح التي تنظم الفاعليات وجميعها لا يتخطى ثمن تذكرتها ال خمسون جنيها 

احتفالات رأس السنة احتفالات بالمجان محافظة القاهرة رأس السنة أخبار محافظة القاهرة ممشي أهل مصر احتفالات رأس السنة 2024 مغربية

مواد متعلقة

أجهزة محافظة القاهرة تتابع تطويرات محور الفسطاط وقرية الفواخير

كيف تبنت أجهزة محافظة القاهرة تطوير باحات وأضرحة آل البيت؟

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة