الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالات رأس السنة.. تعرف على الشخص الحقيقي لـ بابا نويل وقصة صورته الحالية

بابا نويل
بابا نويل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وايضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

الشخص الحقيقي لبابا نويل وقصة صورته الحالية

بابا نويل شخصية اسطورية لها اصل حقيقي وهو شخصية القديس نيقولاوس أسقف مورا بآسيا الصغرى في القرن الرابع الميلادي، وكان من مدينة مورا، اسم أبيه ابيفانيوس وأمه تونة، وولد بعدما شاخ ابويه.. ترهب في دير كان ابن عمه رئيسًا عليه، ورسم قسا وهو في التاسعة عشرة من عمره. 


كان يضع النقود على ابواب منازل المحتاجين ويطرق الابواب ويجري لئلا يراه احد (كفاعل خير)، و لما تنيح أسقف مورا ظهر ملاك لرئيس الأساقفة في حلم واعلمه بان المختار لهذه الرتبة هو نيقولاؤس، وبعد رحيله انتشرت سيرته في روسيا وأوربا خاصة ألمانيا وسويسرا وهولندا وكانوا يتبادلون الهدايا في عيد الميلاد على اسمه.. وبدأت الحقيقة تختلط بالأسطورة.
وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للاقباط الارثوذكس بحي الابراهيمية بالاسكندرية، في نشرة تعريفية لها عن (ِشخصية بابا نويل) إن الصورة الحديثة لبابا نويل، فقد ولدت على يد الشاعر الأمريكي كلارك موريس الّذي كتب سنة 1823 قصيدة بعنوان "الليلة التي قبل عيد الميلاد" يصف فيها هذا الزائر المحبّب ليلة عيد الميلاد.

 

وفي عام 1881، قام الرسام الأمريكي توماس نيست في جريدة هاربرس بإنتاج أول رسم لبابا نويل، كما نعرفه اليوم، ببدلته الحمراء الجميلة وذقنه البيضاء الطويلة وحذائه الأسود اللامع.. ويقال أن ذلك كان ضمن حملة ترويجية لشركة كبرى.. ومن وقتها انتشر بابا نويل في ثوبه الجديد (نيو لوك) وصار من أشهر الشخصيات التي يحبها الأطفال في كل أنحاء العالم.. ومع تغير المكان تخلى (سانتا كلوز) عن حماره الذي كان يحمل عليه الهدايا والألعاب ليمتطي زحافة على الجليد يجرها ثمانية غزلان يطلق عليها حيوان (الرنة) ذو الشكل المميز.

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