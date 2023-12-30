الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية ضخمة احتفالا رأس السنة 2024 وذلك بمناطق متفرقة بمختلف المحافظات، وكذلك في عدد من الدول العربية والأوروبية.

 

ويحيي النجم تامر حسني حفلين غنائيين احتفالا بموسم حفلات رأس السنة 2024 ومن المقرر أن يحيي الحفل الأول في تركيا اليوم 30 ديسمبر الجاري، على أن يكون الحفل الثاني في اليوم التالي غدا الأحد 31 ديسمبر الجاري في احد الأماكن الشهيرة بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

 

بينما يحيي النجم اللبناني وائل جسار حفل رأس السنة 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يشاركه في الحفل النجم الشعبي عمر كمال والمطربة بوسي.

 

ويستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل رأس السنة داخل إحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة وذلك في غدا الأحدا  31 ديسمبر الجاري، كما يحيي المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا داخل إحد الأماكن الشهيرة بمدينة الشيخ زايد في نفس اليوم.

 

وفي ليلة خاصة يحيي النجم مدحت صالح حفل رأس السنة هذا العام داخل إحد الفنادق الكبرى بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة ويشاركه في الحفل عدد من نجوم الأغنية الشعبية على رأسهم النجم رضا البحراوي، والمطرب مسلم، بالإضافة إلى المطربة آية عبد الله.

نجوم الغناء من مصر والوطن العربي رأس السنة 2024 تامر حسني النجم اللبناني وائل جسار رامى صبرى

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