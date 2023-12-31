رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفالات رأس السنة

يشارك اليوم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في احتفال الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن تبدأ الخدمة الساعة 10م وتنتهي 12ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس "بالكريسماس"

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة ٢٠٠ عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام، وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".