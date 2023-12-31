الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأضواء اللامعة تزين أجواء احتفالات الإسكندرية برأس السنة (صور)

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

مشهد مبهج اجتمع حوله أهالي الإسكندرية احتفالا بأجواء استقبال العام الجديد، ملتفين حول المجسمات المميزة للأجواء الاحتفالية من أشجار الكريسماس وبابا نويل والهدايا التذكارية.

ويحرص المحتفلون على التقاط الصور التذكارية مع أصدقائهم وعائلاتهم ليودعون عاما مضى ويوثقون اللحظة المبهجة لاستقبال عام جديد 2024.

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احتفالات رأس السنة 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية  قد اضطلعت بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024.

تأمين احتفالات رأس السنة

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.

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الإسكندرية أستقبال عام جديد عام جديد الكريسماس وبابا نويل اشجار الكريسماس وبابا نويل خطة أمن الجيزة لتأمين الاحتفالات احتفالات رأس السنة رأس السنة

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