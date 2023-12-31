الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قصائد البابا شنودة.. سلوان الأقباط في رأس السنة الميلادية

البابا شنودة
البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وايضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

قصائد البابا شنودة .. سلوان الاقباط في راس السنة الميلادية

وتعتبر قصائد البابا الراحل شنودة هي سلوان الاقباط في عدة مناسبات ابرزها الجمعة العظيمة وراس السنة القبطية، ففي راس السنة القبطية يتغنى الاقباط بقصيدة يارب عاما قد مضى التي تقول:
ياَ ربُّ عامٌ قدْ مضَي.. وأقبلَ العامُ الجديدْ.. فالشُّكرُ منَّا بالرضَا.. وَالحمدُ يُهدى بالنشيدْ
ياَ أيُهاَ الربُّ العظيمْ.. يَا منْ وهبتنَا الحياةْ.. نُمجدُ اُسمكَ الكريمْ.. لأنكَ الربُّ الإلهْ
ياَ ربَّ قدْ أبقيتنَا.. بالخيرِ فِي هذَا الوُجُودْ.. كمْ منْ أناسٍ قبلنَا.. قدْ دخلُوا جوفَ اللُّحُودْ
يَا ربُّ أحسنِ الزمانْ.. وخلصِ الجمعَ الغفيرْ.. ومُلكَ سلطانِ الهوانْ.. بددهُ أيُّهَا القديرْ
فلنستنرْ يَا ربُّ فِي.. هذَا الطريِق الُمظلمِ.. ولنحيَ باُلمنِّ الخفِي.. قُوتِ النُفُوسِ الأعظمِ
لكيْ نُقدمَ السُجُودْ.. مَا عاقبَ الليلُ النهارْ.. إذْ لاقَ يَا ربَّ الجُنُودْ.. لاسمِكَ تقديمُ الوقارْ

هذا وتعتبر قصيدة كم قسا الظلم عليكي من اشهر قصائد راس السنة القبطية ويتغنى بها الاقباط ايضا في راس السنة الميلادية وتقول:
*كم قسا الظلم عليك كم سعى الموت إليك
كم صدمت باضطهادات و تعذيب و ضنك
1.كم جرحت كيسوع بمسامير و شوك
عذبوك و بنيك طردوك و نفوك
عجبا كيف صمدت ضد كفران و شرك
2. هو صوت ظل يدوي دائما في أذنيك
يشعل القوة فيك حين قال الله عنك
إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك
3.لست في ارض ولدت قد ولدت في السماء
أنت من روح طهور لست من طين وماء
أنت حق أنت قدس أنت نور و ضياء
4.من بناك هل بناك غير رب الشهداء
من رواك هل رواك غير ينبوع الدماء
من حماك هل حماك غير اقنوم الفداء
5.إسألى عهد المعز فهو بالخبرة يعلم
اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم
جبل قد هز منك و إذا شئت تحطم
6.أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم
قل لمن يدعى عظيما إن رب المجد اعظم
كل قبطي وديع إنما في الحق ضيغم
7.و هو يعطى الروح أيضا قائلا في غير شك
إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك
فإطمئنى و استريحى إنما المصلوب معك

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