الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية

السؤال عن حالة الطقس اليوم تصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول حالة الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة في جميع أنحاء المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

يسود اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 طقس مستقر نهارًا على القاهرة الكبرى وهناك استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية (الإسكندرية) وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق، بارد ليلًا على أغلب انحاء الجمهورية. 

حالة الطقس اليوم في مصر

يشهد حالة الطقس اليوم في مصر اعتدالًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء. 

كما شهدنا شبورة مائية صباحًا كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد طقس اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط) تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

سقوط أمطار غزيرة.. تفاصيل حالة الطقس المتقلب على الإسكندرية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وعن حالة طقس غدًا الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، من المتوقع أن نشهد أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما سيسود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سنشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

من المقرر أن تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استقرارا في درجات الحرارة، مع استمرار فرص سقوط أمطار، التي تكون خفيفة بنسب حدوث 40%، حيث سجلت درجات الحرارة استقرارًا تراوحت بين 22 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 24كم/الساعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد محافظة القاهرة طقسًا معتدلًا في، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

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سقوط أمطار غزيرة.. تفاصيل حالة الطقس المتقلب على الإسكندرية

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