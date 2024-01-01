الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس لمدة أسبوع في مصر بجميع المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول حالة الطقس اليوم في جميع أنحاء المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

يسود اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والإسكندرية، بارد ليلًا على أغلب انحاء الجمهورية. 

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم في مصر اعتدالًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على اغلب الانحاء. 

كما شهدنا شبورة مائية صباحًا كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد طقس اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط) تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

شبورة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وعن حالة طقس غدًا الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء. 

كما سيسود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الماشئية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سنشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

من المقرر أن تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استقرارا في درجات الحرارة، مع استمرار فرص سقوط أمطار، التي تكون خفيفة بنسب حدوث 40%، حيث سجلت درجات الحرارة استقرارًا تراوحت بين 22 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 24كم/الساعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد محافظة القاهرة طقسًا معتدلًا في، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

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