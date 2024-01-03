الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شبوة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والأسكندرية لمدة أسبوع

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وفى محافظة الإسكندرية ايضًا وخلال التقرير التالى ترصد الدستور التفاصيل.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية اليوم الأربعاء، عن استمرار تأثر البلاد بشبورة مائية حتى منتصف الأسبوع المقبل مؤكدة خلال بيان صحفى لها أن  الشبورة تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

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ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية خلال بيان صحفى لها عن حالة سقوط الأمطار اليوم وغدًا عن الامطار قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس المعتدل نهارا، مائلا للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمي 21 درجة، والصغري 12 درجة، وقالت هيئة الارصاد الجوية أن الطقس خلال الأسبوع الجارى سيكون معتدل نهارا مائل للبرودة ليللا.

حالة الطقس في القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. 

درجات الحرارة 

العظمى الصغرى

درجات الحرارة في القاهرة 21 13

درجات الحرارة في 6 أكتوبر 22 12

درجات الحرارة في بنهــــا 21 13

درجات الحرارة في دمنهور 21 12

درجات الحرارة في وادي النطرون 21 13

درجات الحرارة في كفر الشيخ 21 13

درجات الحرارة في المنصورة 21 13

درجات الحرارة في الزقازيق 22 12

درجات الحرارة في شبين الكوم 21 13

درجات الحرارة في طنطا 21 13

درجات الحرارة في دمياط 21 14

درجات الحرارة في بورسعيد 20 15

درجات الحرارة في الإسماعيلية 22 13

درجات الحرارة في السويس 21 13

درجات الحرارة في العريش 22 12

درجات الحرارة في رفح 21 11

درجات الحرارة في رأس سدر 23 13

درجات الحرارة في نخل 19 8

درجات الحرارة في كاترين 15 6

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