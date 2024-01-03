الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب القطري يعلن قائمته النهائية استعدادا لكأس أمم آسيا 2023

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني للمنتخب القطري، القائمة النهائية لفريقه الذي يستعد لخوض نهائيات كأس أمم آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب «العنابي»، والتي ضمت 26 لاعبًا، استبعاد كريم بوضياف، لاعب وسط الدحيل، إلى جانب محمد مونتاري، مهاجم الدحيل الذي تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

واستدعي المدرب الإسباني، إسماعيل محمد، جناح الدحيل، إلى جانب لوكاس مينديز (البرازيلي الأصل)، مدافع نادي الوكرة.

ويتواجد المنتخب القطري، في المجموعة الأولى لكأس آسيا 2023، والتي تضم كل من الصين، وطاجيكستان، ولبنان.

ويستهل منتخب قطر، مشواره في كأس أمم آسيا، بمواجهة لبنان، في المباراة الافتتاحية، يوم الثاني عشر من يناير، ثم يلتقي بعدها نظيره منتخب طاجيكستان، يوم السابع عشر من نفس الشهر، قبل أن يواجه نظيره الصيني، يوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وجاءت القائمة النهائية منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب وصلاح زكريا ومشعل برشم

الدفاع: المهدي علي وبسام الراوي وبوعلام خوخي وبيدرو ميغيل وسلطان البريك وطارق سلمان ولوكاس ميندز وهمام الأمين

الوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر وحسن الهيدوس وخالد محمد وعبدالعزيز حاتم وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل

الهجوم: أحمد الجانحي وأحمد علاء وأكرم عفيف وإسماعيل محمد والمعز علي وخالد منير ويوسف عبدالرزاق

 

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