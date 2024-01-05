الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شتوي معتدل.. تعرف على حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يتساءل كثيرون عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفي ضوء ذلك أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت الهيئة في بيانها إن المتابعات الحية للطقس تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة لتصبح الأجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية مع توقعات بسقوط أمطار متغيرة الشدة على كافة المحافظات خاصة محافظات الوجه البحري.

وتستمر فترة أحوال الطقس مستقرة نوعا ما حتى منتصف الأسبوع المقبل أي حتى يوم الثلاثاء المقبل تقريبًا بسبب محاصرة المرتفعات الجوية للمنطقة.

 

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شبورة مائية وأمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس خريفي شتوي دافئ بين متوسطات حرارة في منتصف العشرين على الشمال واواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد وأجواء شديدة البرودة ليلًا حتى يوم الأحد يوم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويسيطر على السماء السحب المرتفعة على أغلب الأنحاء خاصة الشمالية ليس لها تأثير سوا خفت أشعة الشمس قليلًا في بعض الأوقات من النهار.

ومع أيام الإثنين والثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بشكل نسبي يتراوح بين 2 إلى 3 درجات لتستقر متوسطاتها عن أوائل العشرين على الشمال وبين منتصف إلى أواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

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شبوة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والأسكندرية لمدة أسبوع

وتبدأ السحب المنخفضة والمتوسطة المتقطعة في التشكل على المناطق الشمالية وتكون الأمطار شحيحة ومحدودة على بعض المناطق الساحلية للبحر المتوسط بدون تأثير، نادرًا ان طالت أماكن من المناطق الداخلية.

وعلى الرغم استمرار فرص الأمطار الايام القادمة على بعض سواحل المتوسط وأماكن محدودة من المناطق الداخلية، ستزداد الفرص من الليلة وخاصة مع قرب نهايات اليوم على السواحل الشمالية الشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا

 

حالة الطقس غدا

أما بالنسبة ليوم غدًا السبت الموافق ٦ يناير، تنخفض الحرارة بمعدل درجتين تقريبًا على المناطق الشمالية والتي تشمل سواحل البحر المتوسط ومدن القناة ومحافظات الدلتا وسيناء وخليج السويس حتى القاهرة الكبرى وبداية شمال الصعيد ليكون الطقس شتوي يميل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا على أغلب مناطق الجمهورية.

وتتهيأ فرص الأمطار على بعض الأماكن من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى وسيناء.. وتكون الأمطار بشكل عشوائي غير محدد أماكن بعينها وعلى فترات قليلة من إجمالي ساعات النهار، قد تغزر أحيانًا على بعض الأماكن وقت الهطول لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على الحركة.

وتنشط الرياح من حين لآخر قد تثير الأتربة في نطاق محدود فقط حسب جودة المكان لكن تأثيرها الأكبر هو زيادة الشعور ببرودة الطقس.

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حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة والإسكندرية


كما أن هناك نشاطًا للرياح الشمالية الغربية غدا على أغلب أنحاء البلاد وهى رياح معتدلة فى درجة حرارتها تزيد من الإحساس باعتدال الطقس، ومن المتوقع أن تتحول هذه الرياح إلى شمالية على أقصى جنوب مصر وشمال السودان، وستكون ذات هبات نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب مصر وشمال السودان حتى يحكون هناك منخفضًا سودانيًا على مصر وبعض الدول المجاورة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القادمة، على أماكن من محافظات مطروح والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة وبعض الأماكن من الدلتا.
وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال اسبوع في مصر مؤكدة استمرار الموجة الباردة وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل ١٨ درجة مئوية    على محافظات الوجه البحري.


حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع


يوم السبت ٦ يناير 2024:
العظمى/ 20 درجة مئوية.
الصغرى/ 9 درجات مئوية.

يوم الاحد 7 يناير 2024:
العظمى/ 21 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.

يوم الاثنين 8 يناير 2024:
العظمى/ 19 درجة مئوية.
الصغرى/ 9 درجات مئوية.

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024:
العظمى/ 20 درجة مئوية.
الصغرى/ 10 درجات مئوية.

يوم الاربعاء 10 يناير 2024:
العظمى/ 22 درجة مئوية.
الصغرى/ 9 درجات مئوية.

يوم الخميس 11 يناير 2024:
العظمى/ 18 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.

يوم الجمعة 12 يناير 2024:
العظمى/ 19 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.


حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

 

يوم السبت 6 يناير 2024:
العظمى/ 19 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.

يوم الاحد 7 يناير 2024:
العظمى/ 18 درجة مئوية.
الصغرى/ 7 درجات مئوية.

يوم الاثنين 8 يناير 2024:
العظمى/ 18 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.


يوم الثلاثاء 9 يناير 2024:
العظمى/ 19 درجة مئوية.
الصغرى/ 7 درجات مئوية.


يوم الاربعاء 10 يناير 2024:
العظمى/ 21 درجة مئوية.
الصغرى/ 10 درجات مئوية.

يوم الخميس 11 يناير 2024:
العظمى/ 19 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.


يوم الجمعة 12  يناير 2024:
العظمى/ 19 درجة مئوية.
الصغرى/ 8 درجات مئوية.

 


متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال اسبوع في المحافظات

 

محافظة القليوبية العظمى 19 والصغرى 9 درجة مئوية.

محافظة البحيرة العظمى 16 والصغرى 7 درجة مئوية.

محافظة كفر الشيخ العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

محافظة الشرقية العظمى 19 والصغرى 8 درجة مئوية.

محافظة شبين الكوم العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

محافظة الغربية العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

محافظة الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 9 درجة مئوية.

محافظة مطروح العظمى 16 والصغرى 8 درجة مئوية.

محافظة قنا العظمى 18 والصغرى 9 درجة مئوية.

محافظة أسوان العظمى 19 والصغرى 8 درجة مئوية.

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