رسميا الآن.. موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية

يبحث موظفو القطاع العام والخاص مع بداية العام الجديد مع قرب احتفالات عيد الشرطة عن موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية، للاحتفال بمناسبة بهم لما يبذلوه من قصارى جهدهم، وللاستعداد لتفضية إجازات العام الحالي مع الأصدقاء والأهالي.

موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية

وتوفر «الدستور» موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية.

موعد إجازة 25 يناير 2024 رسميا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة، لعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.

ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة: يوم الخميس 13 رجب.

الإجازات الرسمية في يناير 2024

يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024.

يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية»..

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 هو «عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير».

يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».

العطلات الرسمية في 2024