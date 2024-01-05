رسميا الآن.. موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية
يبحث موظفو القطاع العام والخاص مع بداية العام الجديد مع قرب احتفالات عيد الشرطة عن موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية، للاحتفال بمناسبة بهم لما يبذلوه من قصارى جهدهم، وللاستعداد لتفضية إجازات العام الحالي مع الأصدقاء والأهالي.
موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية
وتوفر «الدستور» موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية.
موعد إجازة 25 يناير 2024 رسميا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة، لعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.
ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة: يوم الخميس 13 رجب.
الإجازات الرسمية في يناير 2024
- يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
- يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
- عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024.
- يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
- يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
- يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
- يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية»..
- يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 هو «عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير».
- يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
- يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 هو «عطلة أسبوعية».
العطلات الرسمية في 2024
- الأحد: 7 يناير 2024 (عيد الميلاد المجيد).
- الخميس: 25 يناير 2024 (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة).
- من الأربعاء 10 أبريل 2024 حتى الجمعة 12 أبريل 2024 (عيد الفطر المبارك).
- الخميس: 25 أبريل 2024 (عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982).
- الأربعاء: 1 مايو 2024 (عيد العمال).
- الإثنين: 6 مايو 2024 (عيد شم النسيم).
- الأحد: 16 يونيو (وقفة عيد الأضحى).
- من الاثنين 17 يونيو 2024 حتى الخميس 20 يونيو 2024 (عيد الأضحى المبارك).
- الأحد: 30 يونيو 2024 (ثورة 30 يونيو).
- الإثنين: 8 يوليو 2024 (رأس السنة الهجرية).
- الثلاثاء: 23 يوليو 2024 (عيد ثورة 23 يوليو 1952).
- الإثنين: 16 سبتمبر 2024 (المولد النبوي الشريف).
- الأحد: 6 أكتوبر 2024 (عيد القوات المسلحة).